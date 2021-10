Os jovens e seus familiares participaram da solenidade de assinatura simbólica dos contratos de trabalho, com prefeita Fátima Pacheco, o vice, Marcelo Batista, secretários municipais e vereadores. - Foto: SECOM/Adilson dos Santos.

QUISSAMÃ - Mais do que transferência de renda, capacitação profissional para 100 jovens de 18 a 23 anos. Assim é o Juventude Ativa, programa municipal da Prefeitura de Quissamã, lançado oficialmente na tarde desta quarta-feira (13), no auditório da Prefeitura. Os jovens, que pela primeira vez terão um emprego com carteira assinada, e seus familiares participaram da solenidade de assinatura simbólica dos contratos de trabalho, com prefeita Fátima Pacheco, o vice, Marcelo Batista, secretários municipais e vereadores. Inicialmente, a Prefeitura investirá R$ 2,4 milhões anuais no Programa, porém, a ideia é que o Programa seja ampliado.

O Juventude Ativa é um programa de aprendizagem profissional, com Carteira de Trabalho assinada, desenvolvido em parceria com o CIEE – Centro de Integração Empresa-Escola, que vai remunerar com um salário mínimo, jovens em situação de vulnerabilidade social, na obtenção do primeiro emprego. Os 100 primeiros participantes da iniciativa já estão sendo capacitados, no modelo remoto (formação à distância), com noções básicas das disciplinas relacionadas às áreas em que irão atuar. Posteriormente, serão destinados às secretárias, a fim de vivenciar a prática, porém será mantido o acompanhamento técnico, psicológico e pedagógico.

Moradora do Sítio Quissamã, Kaillane Prudêncio foi uma das selecionadas entre os mais de 800 inscritos. Na tarde desta quarta, além de ser uma das jovens que assinou simbolicamente o contrato de trabalho, ela falou em nome dos jovens: o sentimento de hoje é de gratidão. Gratidão a todos que fizeram esse programa sair do papel e ser colocado em prática para mudar as nossas vidas. Quero fazer valer a pena, enfatizou.

Superar desafios. Esse é um dos objetivos básicos apontado pela prefeita Fátima Pacheco, em relação ao Programa: “o Juventude Ativa vai ajudar a superar desafios com capacidade de trabalho. Ele é um programa que nos emociona, que vai dar a oportunidade da Carteira de Trabalho assinada pela primeira vez. Este programa não é um depósito de pessoas e apenas de repasse de um salário, no final do mês. O valor vai ser importante, especialmente em num momento em que 14 milhões de pessoas estão desempregadas, sendo 31% de jovens, mas não é apenas isso. Vocês vão vivenciar uma experiência nova”, destacou a prefeita.

Vice-presidente da Câmara Municipal, a vereadora Simone Flores, destacou o momento e os benefícios do programa: “hoje é um dia extraordinário em Quissamã, porque estamos fazendo história. Quissamã dá a oportunidade do primeiro emprego por meio de um programa pioneiro e que vai capacitar vocês para os desafios do mercado de trabalho que vão muito além do saber profissional”, disse a vereadora.

Secretário de Gabinete da prefeita, Luciano Lourenço, ressaltou que com o Juventude Ativa, a administração municipal empreende contra o desemprego e a dificuldade econômica:

"Estamos prontos e preparados para a batalha verdadeira. A juventude significa a perspectiva do futuro. Um programa de geração de emprego, de renda, mas sobretudo, um programa de assistência", reforçou Luciano Lourenço.

Por cerca de um mês, o CIEE vai aplicar o MTBI (Módulo Teórico Básico Inicial). Em novembro, os novos contratados começam atuar nos setores da Prefeitura de Quissamã (Agricultura, Assistência Social, Educação, Esportes Habitação, Saúde e Obras) nas áreas de auxiliar de escritório, auxiliar de logística e alimentador de linha de produção.

"O programa tem um viés da inclusão, do acolhimento. Aproveitem essa oportunidade de perspectiva de futuro. Abracem essa ideia porque vocês vão crescer cada vez mais e fazer a diferença, incentivou a secretária de Assistência Social", Tânia Magalhães.

Também participaram do evento, a coordenadora do Juventude Ativa, Anne Caroline Cardoso; o representante do CIEE, Humberto Lima; os vereadores: Ailson Barreto, Cássio Reis, Fábio Castro, Janderson, Maurício Buguinho, Mazinho Batista, Rildo; secretários e subsecretários municipais.