Reunião ocorreu nesta segunda-feira (18), na sede da prefeitura de Quissamã. - Foto: Divulgação.

Reunião ocorreu nesta segunda-feira (18), na sede da prefeitura de Quissamã.Foto: Divulgação.

Publicado 19/10/2021 10:38 | Atualizado 19/10/2021 10:40

QUISSAMÃ - A prefeita Fátima Pacheco e equipe receberam nesta segunda-feira (18), na sede da Prefeitura de Quissamã, uma comitiva do município de Italva, liderada pelo prefeito Léo Pelanca, para troca de experiências sobre os procedimentos políticos e gerenciamento de processos na captação de recursos junto aos Governos do Estado e Federal para aquisição de bens e serviços.



"É muito importante estabelecer este tipo de relação com outros municípios, nenhum gestor chega à administração sabendo tudo. A legislação tem atualizações, o processo político, e as idas ao Rio e Brasília são dinâmicas. Esse know how acrescenta em muito à administração pública" frisou Fátima Pacheco, que também é presidente do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do Norte e Noroeste Fluminense (Cidennf).



Na parceria serão abordados temas como processamento do sistema da Plataforma +Brasil, Lei de Licitações, sistemas de Controle, apresentação de projetos e termo de referência e CAUC. Também participaram da reunião o secretário de Gabinete da Prefeita Fátima Pacheco, Luciano Lourenço, e secretários municipais de Quissamã; o Coordenador do EGP (Escritório de Gerenciamento e Projetos) da Prefeitura de Quissamã, José Alves de Alvarenga; o secretário de Governo de Italva, Pr. Lucas Cordeiro e três engenheiros da Prefeitura de Italva.



Neste ano, Fátima Pacheco recebeu a prefeita de Cardoso Moreira, Giane Vincler, e os secretários estiveram reunidos com gestores de São João da Barra, Conceição de Macabu, Nova Friburgo para modelos de gestão.