A equipe formada por alunos das escolinhas da secretaria de Esporte e Juventude, e alunos do Mestre Joelson Galson, se destacou no evento. - Foto: Divulgação.

Publicado 19/10/2021 10:27 | Atualizado 19/10/2021 10:28

QUISSAMÃ - O Primeiro Torneio de Artes Marciais de Iguaba Grande, na Região dos Lagos, realizado no sábado (16), contou com a participação dos atletas do taekwondo de Quissamã. A equipe formada por alunos das escolinhas da secretaria de Esporte e Juventude, e alunos do Mestre Joelson Galson, se destacou no evento. A secretaria de Esporte e Juventude, além da promoção da modalidade, disponibiliza todos os equipamentos de proteção utilizados nas competições.



Na oportunidade, a competidora Anderssa Lourenço, que assim como outros atletas recebe incentivo da Prefeitura de Quissamã, por meio do Bolsa Atleta, foi a técnica da delegação na competição.

O desempenho positivo dos quissamaenses foi avaliado pelo Mestre Joelson. “Em virtude da pandemia ficamos sem treinar por algum tempo. A participação em Iguaba Grande foi interessante para marcar a volta às competições, e o resultado serviu para mostrar que estamos no caminho certo”, observou Joelson.



Confira os resultados obtidos pela equipe :



Angelina Lourenço - Infantil - 1° lugar



Manuel Conceição Moraes - Infantil - 1° lugar



Edriel Conceição Moraes Infantil - 1° lugar



Thales Silva - Juvenil - 1° lugar



Leonardo Ribeiro - Adulto - 1° lugar



Leonardo da Cruz - Adulto - 1° lugar



Pedro Henrique de Oliveira Gaspar - Adulto - 1° lugar



Dalton de Souza Rodrigues - Adulto - 1° lugar



Jhonny Braga do Espírito Santo - Adulto - 2° lugar



Anderssa Lourenço da Silva - Master - 1° lugar



Fábio Marques Valério - Master - 1° lugar