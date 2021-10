Agentes da Guarda Civil Municipal de Quissamã - GCM iniciaram, nesta segunda-feira (18), o Curso de Capacitação para Condutores de Cães de Detecção de Odores Específicos. - Foto: SECOM/Dhonatan Pessanha.

Publicado 19/10/2021 10:47

QUISSAMÃ - Agentes da Guarda Civil Municipal de Quissamã - GCM iniciaram, nesta segunda-feira (18), o Curso de Capacitação para Condutores de Cães de Detecção de Odores Específicos. Durante cinco dias, as aulas teóricas acontecem no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, Fluminense - IFF Campus Quissamã. As aulas práticas serão no Parque de Exposições.



A iniciativa acontece por meio da secretaria de Segurança Pública e Trânsito de Quissamã, em parceria com a Guarda Civil de Macaé. Os módulos serão ministrados pelos GCMs, Souza Batista e Justino, ambos do Grupo de Apoio Operacional – GAOP, da cidade vizinha. Além de Quissamã e Macaé, participam do curso, membros das GCMs de Campos dos Goytacazes e Arraial do Cabo.

Segundo o GCM Justino, um dos instrutores, "o objetivo é capacitar agentes para operações, em diversas situações, com o auxílio de cães, na detecção de possíveis ilícitos”. O secretário de Segurança Pública e Trânsito, Paulo Vitor Arquejada, ressaltou a importância da ação: “além da integração entre as Guardas Municipais, Quissamã cumpre uma das primeiras etapas para implantação de um canil, de competência da GCM, que servirá como elemento de auxílio às forças de segurança do Município”, explicou Arquejada.