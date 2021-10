O município chegou ao nível de risco "muito baixo" de contágio após meses de enfrentamento que levou à uma série de medidas restritivas, visando preservar e salvar vidas. - Foto: Divulgação.

O município chegou ao nível de risco "muito baixo" de contágio após meses de enfrentamento que levou à uma série de medidas restritivas, visando preservar e salvar vidas.Foto: Divulgação.

Publicado 19/10/2021 11:39

QUISSAMÃ - Quissamã, no Norte Fluminense, alcançou menor índice de contágio desde o início da pandemia e da implantação do Plano de Retomada das Atividades Econômicas e Sociais. O município chegou ao nível de risco "muito baixo" de contágio pelo Coronavírus, após 17 meses de enfrentamento que levou à uma série de medidas restritivas, visando preservar e salvar vidas. O documento que oficializa a condição, até então inédita, é assinado pela prefeita Fátima Pacheco. O Decreto 3247/2021, publicado no Diário Oficial deste sábado (16), traz a nova classificação de risco em relação à Covid-19 em Quissamã: a Bandeira Verde.

A redução do número de novos casos e a baixa de internações (dois casos de UTI e zero de ocupação na enfermaria) foram determinantes para a nova classificação, segundo avaliação da Vigilância em Saúde e da Vigilância Epidemiológica. Os órgãos ligados à Secretaria Municipal de Saúde também levam em consideração o Índice de Isolamento Social, Índice de Notificações por Síndrome Gripal, Índice de Internação por Síndrome Gripal e Índice de Óbitos por Covid-19.

"Esse é mais um marco em nossa cidade no enfrentamento da Covid-19. Hoje damos mais um importante passo para a retomada de atividades. Dentre tantas medidas de restrições que foram adotadas desde o início da pandemia, para preservar vidas, a população colaborou e agora podemos comemorar uma nova fase. Vamos continuar seguindo as recomendações da Ciência, com a campanha de vacinação e uso de máscara facial, para que tão logo a situação esteja normalizada", destacou a prefeita Fátima Pacheco.