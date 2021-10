Após consultar a secretária de Fazenda, Simone Moreira, a prefeita fez o comunicado por meio de uma transmissão no seu perfil em uma rede social. - Foto: Reprodução.

Após consultar a secretária de Fazenda, Simone Moreira, a prefeita fez o comunicado por meio de uma transmissão no seu perfil em uma rede social.Foto: Reprodução.

Publicado 20/10/2021 14:01

QUISSAMÃ - Ao lado do vice-prefeito Marcelo Batista e dos vereadores da base aliada, a prefeita Fátima Pacheco anunciou, nesta terça-feira (19), que os beneficiários dos programas sociais da prefeitura receberão uma parcela adicional, correspondente ao 13º salário. Após consultar a secretária de Fazenda, Simone Moreira, a prefeita fez o comunicado por meio de uma transmissão no seu perfil em uma rede social.



Todos aqueles que fazem parte dos programas sociais da Prefeitura, como o Renda Mínima, PAI, Jovens em Ação, PPD e Agente Mirim, receberão a parcela adicional, que representa uma injeção de recursos na economia local, superior a R$ 1,3 milhão, promovendo o aquecimento do comércio de Quissamã. Ao todo serão beneficiadas mais de quatro mil famílias inseridas no programas sociais.



Levando em conta o investimento anunciado nesta terça, pela prefeita, juntamente com todos os outros pagamentos que a Prefeitura fará, de salários e décimo terceiro, dos funcionários concursados e terceirizados, serão mais de mais de R$ 15 milhões no mês de dezembro. A expectativa é de grande dinamização no comércio local.



A prefeita destacou, ainda, a parceria da Prefeitura com o Poder Legislativo, agradecendo aos vereadores Simone Flores, Fábio Castro, Janderson Barreto, Cássio Reis, Adeilson Lopes, Ailson Barreto, Rildo Barcelos e Maurício Bigguy, além do vice-prefeito, Marcelo Batista. O projeto segue agora para a apreciação do Legislativo.



O vereador Janderson, garantiu à prefeita o apoio da base aliada ao projeto, lembrando a importância da iniciativa: “em um momento como esse, em que estamos saindo de uma situação difícil, que é a pandemia, é fundamental o aquecimento do nosso comercio local, o atendimento aos programas sociais, enfim, todo esse trabalho do Legislativo, junto com o Executivo, para que possamos avançar cada vez mais”.



"Com esse projeto, todos os beneficiários de programas sociais do Município terão direito ao 13º salário. Um investimento que consideramos importante para as pessoas e que também vai impactar de forma bastante positiva no comércio local. Quero destacar que ninguém trabalha sozinho, e a harmonia entre o Executivo e Legislativo é fundamental pra avançarmos em prol do bem-estar da população e desenvolvimento do nosso município", afirmou a prefeita.