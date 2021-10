Além das 440 gramas de maconha, policiais apreenderam três aparelhos celulares e R$ 350 em espécie com a suspeita. - Foto: Divulgação/Polícia Militar.

CONCEIÇÃO DE MACABU - Uma mulher de 28 anos foi presa em flagrante por tráfico de drogas, em Conceição de Macabu, no Norte Fluminense, no fim da noite desta quinta-feira (21). A ação foi deflagrada durante um patrulhamento realizado pela Polícia Militar (PM) no bairro Vila Nova. Em incursão à Rua Maria Adelaide, militares avistaram um veículo preto em alta velocidade e deram ordem de parada.



A mulher, que conduzia o veículo, foi indagada por estar com um volume suspeito em sua cintura. De acordo com a PM, ela retirou de dentro da roupa uma sacola com 18 invólucros de maconha e entregou aos policiais. Dentro do veículo, também foram apreendidos três aparelhos celulares e R$ 350 em espécie. Dois homens que estavam no carro foram detidos e liberados após depoimento.



A mulher foi autuado por tráfico de drogas e ficou presa na 122ª Delegacia Policial (122ª DP). O material apreendido foi apresentado à Polícia Civil e após perícia foram totalizadas 440 gramas de maconha.