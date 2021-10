Secretário de saúde, Pedro Folly, discursa ao público. - Foto: Emanoel Barcelos.

Secretário de saúde, Pedro Folly, discursa ao público.Foto: Emanoel Barcelos.

Publicado 28/10/2021 17:27

CONCEIÇÃO DE MACABU - Moradores de Conceição de Macabu participaram na manhã desta quinta-feira (28) de atividades voltadas ao movimento "Outubro Rosa", mês que marca a importância da prevenção do câncer de mama. As ações foram promovidas pela Secretaria Municipal de Saúde do município.

O evento, que começou logo nas primeiras horas da manhã, teve o objetivo de compartilhar informações sobre o câncer de mama, promovendo a conscientização sobre a doença, proporcionando mais acesso aos serviços de diagnóstico.

A programação contou com alongamento e uma caminhada para falar da importância de se prevenir contra a doença, que é a maior causa de morte por câncer na população feminina, segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA. Ainda de acordo com dados do Instituto, a região Sudeste lidera a taxa de mortalidade pela doença, com 16,9%.

O prefeito do município, Valmir Lessa, esteve presente no evento e destacou que a saúde é a principal área de seu governo, onde sempre terá bons investimentos a fim de assegurar melhores atendimentos para a população local. "Que o Outubro Rosa não ocorra somente no mês de outubro", discursou.

Em uma palestra, realizada na Praça José Bonifácio Tassara, médicos discutiram a importância da prevenção e debateram políticas públicas na área da saúde. Estiveram à mesa, Dr. Flávio Antunes, cirurgião oncológico de grande referência na região, o Dr. Sávio Rocha, oncologista clínico, e a ginecologista Nilza Cardinot.

“Destaco a importância da sociedade civil organizada e instituições privadas e públicas na realização do movimento. Nosso objetivo vai além de falar sobre diagnóstico e prevenção, é um momento para debater políticas públicas no tratamento oncológico e buscar avançar nos serviços da rede. Como paciente oncológico defendo a causa por conhecer de perto as dificuldades”, afirmou o Secretário de Saúde, Pedro Folly, que já venceu uma batalha contra o câncer.

Além da roda de conversa, o movimento também ofereceu marcação de exames, como preventivo e mamografia. No local, o público presente também contou com aferimento de glicemia e pressão arterial.