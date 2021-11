Cerca de 12,6 mil eleitores devem ir às urnas depois que a ex-prefeita Christiane Miranda Cordeiro (PP) foi afastada do cargo . - Foto: Divulgação.

Publicado 05/11/2021 13:01 | Atualizado 05/11/2021 13:02

CARAPEBUS - Carapebus, no Norte Fluminense, vai escolher novo prefeito e vice-prefeito neste domingo (7), quando será realizada uma eleição suplementar. Cerca de 12,6 mil eleitores devem ir às urnas depois que a ex-prefeita Christiane Miranda Cordeiro (PP) foi afastada do cargo por ter a candidatura indeferida pela Justiça Eleitoral, por rejeição de contas pela Câmara Municipal em 2017.

A poucos dias de eleger o novo chefe do executivo e o vice - onde três chapar disputam: Bernard Tavares Didimo (Republicanos), Leandro Drumond Esteves, o Dandinho (Avante) e Edward Ferreira de Araújo Filho (PMB) -, o Tribunal Regional Eleitoral esteve, na manhã desta quinta-feira (4), na prefeitura e apreendeu diversos documentos que podem comprovar denúncias apresentadas ao órgão, sobre contratações ilegais durante o período de eleição suplementar, dificultando a situação de Dandinho, vereador licenciado que assumiu o cargo de prefeito há cerca de três meses.

Há indícios de que diversas pessoas foram nomeadas entre setembro e outubro com intuitos políticos. Equipes do TRE identificaram a abertura de mais de 20 contas por dia no Banco do Brasil.

A cidade já foi alvo de ação da Polícia Federal durante a Operação Scepticus, que investiga desvios de milhares de reais da Saúde durante a pandemia da Covid-19 para montagem dos hospitais de campanha. O ex-secretário de administração, Luiz Victor Cordeiro, que é atual vice na chapa de Dandinho, foi um dos alvos da operação, com mandados de busca e apreensão.

Integrantes da família Cordeiro e aliados alternam o poder de controle da cidade há mais de 20 anos e podem começar a perder o domínio do cenário político no município, enquanto Bernard Tavares ganha força nas ruas.

O prefeitável vem realizando caminhadas pelas ruas de Carapebus, indo a bairros onde a presença municipal é pouco vista, como Lameiros, que além do nome, conta com inúmeras ruas que nem mesmo asfalto possuem, e conta com o apoio de lideranças políticas como o ex-candidato a prefeito, Rodrigo Mancebo, os deputados federais Otoni de Paula e Carlos Jordy, o vereador do Rio de Janeiro Bispo Inaldo Silva, comerciantes, empresários e líderes religiosos estão se juntando à Bernard Tavares para acabar com o que eles chamam de coronelismo.

Nas pesquisas, Dandinho tem apresentado queda e é visto pelos eleitores como uma pessoa que usa a máquina pública para interesse pessoal, além de polêmicas envolvendo possíveis ameaças aos funcionários comissionados da casa, que estariam sendo pressionados a votarem nele para manterem os empregos.

Dandinho trouxe aliados também conhecidos por corrupção como o ex-vereador Dudu Soares, pego em vídeo recebendo propina de empresários da Baixada Fluminense, do deputado estadual Giovani Ratinho e o filho, o vereador Ratinho Júnior, ambos acusados de compra de votos, prática da qual Dandinho está sendo apontado pela população carapebuense como mandante.