Resende perde para o Gonçalense/Petrópolis por 1 a 0 e está eliminado da Copa Rio. - Divulgação

Publicado 31/08/2022 20:20

O Resende perdeu por 1 a 0 para o Gonçalense/Petrópolis e se despediu da Copa Rio. O gol foi marcado por Sorriso, aos 31 minutos do segundo tempo. O jogo de volta foi disputado em casa, no Estádio do Trabalhador.

Como o jogo de ida terminou empatado, o Gonçalense/Petrópolis avança para pegar o Serra Macaense nas quartas de final. Agora, o Resende só terá jogos oficiais em 2023, ano em que terá pela frente o Campeonato Carioca, a Copa do Brasil e a Série D do Campeonato Brasileiro.