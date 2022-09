Atacante Elias, de 35 anos, é anunciado pelo Pérolas Negras - Divulgação

Publicado 06/09/2022 18:20

O Pérolas Negras anunciou nesta terça-feira (6) a contratação do atacante Elias, de 35 anos. O jogador atuou no Botafogo e foi um dos responsáveis pela classificação do alvinegro à Libertadores em 2014. O contrato é válido até dezembro desse ano.

O atleta passou por exames médicos e já treina com o elenco comandado pelo técnico Neto Colucci. A estreia está marcada para o próximo domingo (11), às 15h, contra o Angra dos Reis, pela segunda rodada da Série B1.

O atacante é natural de Campos-RJ. Ele estava no Sampaio Corrêa-RJ, onde disputou a última edição da Série A2 do Campeonato Carioca. Ele também já jogou pelo Resende e Bahia. Além da Série B1, Elias vai disputar a Copa Rio.