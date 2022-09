Publicado 05/09/2022 23:32

A Polícia Militar (PM) apreendeu no domingo (4) um fuzil de airsoft dentro de uma casa em Resende. O caso aconteceu no bairro Cabral.

Segundo a PM, após denúncias de que um suspeito, de 31 anos, estava guardando e distribuindo drogas dentro de casa, os agentes foram até o local verificar a denúncia.

Na residência, os policiais encontraram, além do fuzil, um caderno com anotações do tráfico e um colete tático. O homem não foi encontrado, mas ele foi autuado por associação ao tráfico.