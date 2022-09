Caso aconteceu na Avenida Tenente-Coronel Adalberto Mendes, no bairro Vila Julieta. - Divulgação

Publicado 02/09/2022 18:27

Um jovem, de 22 anos, foi morto a tiros na tarde desta sexta-feira (2) em Resende. O caso aconteceu na Avenida Tenente-Coronel Adalberto Mendes, no bairro Vila Julieta.

Segundo a Polícia Militar (PM), suspeitos em um carro passaram na frente da loja onde a vítima trabalhava e dispararam contra ele. Logo depois, eles fugiram.

As imagens das câmeras de segurança do local foram passadas para a Polícia Civil identificar os autores do crime.