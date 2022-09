Mais informações pelo telefone (24) 3357-1870. - Raimundo Brasil

Publicado 02/09/2022 16:33

No próximo sábado (3), o distrito de Engenheiro Passos, em Resende, recebe um novo mutirão de coletas de sangue. O atendimento acontece entre 7h30 e 9h no Posto de Saúde da localidade, na Avenida das Camélias, s/n°, Bela Vista.

Segundo o secretário municipal de Saúde, Jayme Neto, o objetivo é diminuir a espera pela realização do exame. "Para que os pacientes sejam atendidos, é importante levar o cartão do SUS e o encaminhamento médico com as especificações solicitadas. É preciso realizar o tempo de jejum necessário, conforme cada tipo de exame", explicou.