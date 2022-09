Pérolas Negras empata com o Bangu e avança na Copa Rio - Vinícius Valim

Publicado 31/08/2022 20:01

O Pérolas Negras empatou em 2 a 2 com o Bangu e conseguiu se classificar para as quartas de final da Copa Rio. O jogo aconteceu nesta quarta-feira (31) no Estádio Moça Bonita, no Rio de Janeiro.

O time do sul fluminense abriu o placar com João Tanque. O Bangu virou no fim do primeiro tempo com dois gols de Breno. O empate do Pérolas Negras só saiu aos 49 minutos do segundo tempo com MV.

Como o Pérolas tinha vantagem da vitória no jogo de ida, ele conseguiu se classificar. Já o Bangu se despede da competição. Na próxima fase, o Pérolas Negras vai enfrentar o Olaria ou a Portuguesa, que se enfrentam na quinta-feira da semana que vem.