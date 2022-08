Incidente aconteceu na Avenida Antenor O’rreilly, no bairro Morada da Colina. - Divulgação

Publicado 31/08/2022 15:19

Uma obra na Avenida Antenor O’rreilly, no bairro Morada da Colina, em Resende, foi paralisada na manhã desta quarta-feira (31) por conta de um vazamento de gás. Durante o serviço, uma tubulação se rompeu. Apesar do susto, ninguém se feriu.

O Corpo de Bombeiros chegou a isolar a área e evacuar uma escola particular, que fica perto do local. Ainda de manhã, o local foi liberado e as atividades na unidade escolar foram retomadas.

Por nota, a prefeitura de Resende informou que "rapidamente as equipes da concessionária de abastecimento de gás, junto com a empresa responsável pelas obras de drenagem no local, sanaram o problema".