Publicado 30/08/2022 17:28

Um adolescente, de 16 anos, foi apreendido na segunda-feira (29) por furtar um celular dentro de uma drogaria em Resende. O caso aconteceu no bairro Paraíso.

Segundo a Polícia Militar (PM), os agentes foram chamados pela vítima, uma mulher de 33 anos, que informou que o suspeito havia furtado o seu celular dentro de uma farmácia.



Através das câmeras de segurança, os policiais conseguiram identificar o adolescente ainda no bairro, mas nada foi encontrado com ele. Porém, a vítima informou que o suspeito havia ido ao banheiro de uma loja de material de construção, o que foi confirmado pelos funcionários do estabelecimento. No local, os policiais encontraram o celular escondido.



O adolescente foi apreendido e levado para a 89ª Delegacia Policial de Resende. Ele vai responder por fato análogo ao furto.