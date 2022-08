Publicado 28/08/2022 12:07

Uma mulher, de 50 anos, morreu após ser atropelada em um acidente de trânsito, na madrugada deste domingo (28), na Estrada da Vargem Grande, em Resende. O esposo e a filha dela também ficaram feridos. O motorista que causou o acidente fugiu sem prestar socorro.

Segundo a Polícia Civil, a vítima, acompanhada do marido, de 56 anos, e a filha, de 15 anos, trocavam o pneu do carro, que havia furado, quando foram atingidos. A mulher morreu no local.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o homem e a adolescente foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital de Emergência de Resende e permanecem internados em estado grave. A unidade médica não confirmou o estado de saúde deles.

A Polícia Civil realizou a perícia no local. Um retrovisor do suposto carro que causou o acidente foi recolhido. O corpo da vítima foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Três Poços, em Volta Redonda.

A Polícia Militar pede para que pessoas que tenham informações sobre o motorista que atropelou as vítimas denunciem pelos telefones: 190 ou (24) 3355-4014. O caso está sendo investigado pela 89ª DP de Resende.