Educação Física - Reprodução internet

Educação FísicaReprodução internet

Publicado 26/08/2022 14:52

Para comemorar o Dia do Profissional de Educação Física, celebrado no dia 1º de setembro, a cidade de Resende vai receber um Encontro neste sábado (27). O evento será das 8h30 às 13h no Segundo Centro Municipal de Esportes, na Rua Padre Couto, no Centro.

Para participar, o interessado deve se cadastrar pela internet através deste link. As inscrições vão até esta sexta-feira (26), às 17h. Os inscritos devem levar 1 kg de alimento não perecível ou um kit de higiene pessoal, que será encaminhado para famílias em situação de vulnerabilidade social. Mais informações pelo telefone (24) 99871-6983.

O encontro receberá três palestrantes que vão abordar diferentes temas relacionados à profissão. Confira a programação completa abaixo:

Tema: Avaliação biomecânica nos gestos motores

Palestrante: Eduardo Nagata

Tema: Alongamento entre as séries de musculação

Palestrante: Gleisson Araújo

Tema: A aventura como possibilidade de intervenção na educação física

Palestrante: Cássio Martins