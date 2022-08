Jogo aconteceu no estádio Atílio Marotti, em Petrópolis. - Divulgação

Jogo aconteceu no estádio Atílio Marotti, em Petrópolis. Divulgação

Publicado 24/08/2022 17:21

Terminou em 1 a 1 o jogo de estreia do Resende na Copa Rio contra o Gonçalense. A partida de ida das oitavas de final aconteceu, nesta quarta-feira (24), na casa do adversário, no estádio Atílio Marotti, em Petrópolis.

De fora da área, o time do sul fluminense abriu o placar com um golaço de Kaíque, mas o Gonçalense correu e conseguiu empatar no segundo tempo. O jogo de volta será na próxima quarta-feira (31), às 15 horas, no Estádio do Trabalhador, em Resende.

Por jogar a Série A do Carioca, o Resende entrou direto nesta fase decisiva. O campeão da Copa Rio tem a opção de escolher entre uma vaga na Copa do Brasil ou na Série D do Brasileirão, mas como o Resende já está garantido nos dois campeonatos, o clube vai usar a Copa Rio para dar oportunidades aos atletas da base.