Caso aconteceu no bairro Campos Elíseos - Divulgação

Publicado 24/08/2022 15:47

Uma colisão entre dois carros deixou um idoso, de 70 anos, ferido nesta quarta-feira (24) em Resende. O acidente aconteceu no cruzamento entre a Rua Sebastião José Rodrigues e a Avenida Marechal Castelo Branco, no bairro Campos Elíseos.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o idoso era o motorista de um dos carros e bateu a cabeça no vidro. Ele foi socorrido e levado para o Hospital de Emergência com escoriações leves. O condutor do outro veículo não se feriu.

A unidade médica não informou o estado de saúde do paciente. Durante o atendimento, o trânsito chegou a ser interrompido, mas já foi liberado.