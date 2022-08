Cerimônia aconteceu na AMAN, em Resende - Redes Sociais

Além da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, ele também acompanhou a solenidade com o ex-ministro da Defesa e candidato a vice na sua chapa, Walter Souza Braga Netto. O presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, participou na manhã deste sábado (20) de uma cerimônia na Academia das Agulhas Negras (Aman), em Resende, no sul do estado do Rio de Janeiro. Ele acompanhou a entrega de espadins aos 395 cadetes do primeiro ano.Além da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, ele também acompanhou a solenidade com o ex-ministro da Defesa e candidato a vice na sua chapa, Walter Souza Braga Netto.

Somente as autoridades do próprio Exército Brasileiro discursaram no evento. Antes do espadim, o presidente tirou foto com apoiadores. Após o evento, o candidato à reeleição se dirigiu para um almoço e foi embora por volta de 13h.