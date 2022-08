Jogador Marcos Vinicius, o MV - Vinícius Valim

Publicado 17/08/2022 17:56 | Atualizado 17/08/2022 18:08

Após empatar em 0 a 0 no jogo de ida, o Pérolas Negras conseguiu vencer o Sampaio Corrêa nesta quarta-feira (17) e se classificar para a próxima fase da Copa Rio. Realizado no Estádio Lourival Gomes de Almeida, em Saquarema, o jogo de volta terminou em 1 a 0.

O gol foi marcado ainda no primeiro tempo pelo atacante Marcos Vinicius, o MV. A Copa Rio é disputada no sistema mata-mata, com jogos de ida e volta. Em caso de empate na soma, a partida é definida nos pênaltis.

O próximo jogo do Pérolas será contra o Bangu na quarta-feira (24), às 15 horas, no Estádio do Trabalhador, em Resende. O vencedor da Copa Rio pode escolher entre participar da Copa do Brasil ou da Série D do Brasileirão em 2023. O vice-campeão fica com a opção não escolhida.