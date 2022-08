Jogo de ida foi realizado no Estádio do Trabalhador, em Resende - Divulgação/Pérolas Negras

Publicado 10/08/2022 17:31

O Pérolas Negras empatou em 0 a 0 com o Sampaio Corrêa pela estreia na Copa Rio nesta quarta-feira (10). A caminhada rumo ao bicampeonato começou no Estádio do Trabalhador, em Resende. O jogo de volta será na semana que vem, dia 17, em Saquarema.

A partida marcou a reestreia de Neto Colucci como técnico no clube. Recém-contratado, o treinador teve apenas duas semanas de preparação para o confronto.

A Copa Rio é disputada no sistema mata-mata, com jogos de ida e volta. Em caso de empate na soma, a partida é definida nos pênaltis. O vencedor do campeonato pode escolher entre participar da Copa do Brasil ou da Série D do Brasileirão em 2023, como aconteceu com o Pérolas no ano passado. O vice-campeão fica com a opção não escolhida.