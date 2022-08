Escola Municipal Lídia Pires de Magalhães - Carina Rocha

Escola Municipal Lídia Pires de MagalhãesCarina Rocha

Publicado 08/08/2022 19:16

Terminam no dia 12 de agosto as inscrições para o Projovem Urbano, um programa que permite a conclusão do ensino fundamental (5º ao 9º ano) para pessoas entre 18 e 29 anos que ainda não finalizaram este ciclo. As inscrições devem ser feitas na Escola Municipal Lídia Pires de Magalhães, que fica na Rua Lucie Christiane Campanário, no bairro Itapuca.

As aulas acontecem durante 18 meses e, após finalizado, o aluno recebe o certificado de conclusão. Para os estudantes que têm filhos e não têm com quem deixá-los para frequentar as aulas, foi disponibilizada na unidade uma sala de acolhimento onde as crianças poderão ficar sob a supervisão e acompanhamento de uma professora.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (24) 3381-4586.