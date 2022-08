PM apreendeu estojo e cinco munições 9mm - Divulgação

Publicado 07/08/2022 14:24

Uma mulher, de 39 anos, foi morta a tiros na noite de sábado (6) em Resende. O caso aconteceu na Rua Rodolfo Anechinno, no bairro Novo Surubi.



Segundo a Polícia Militar (PM), quando chegaram no local, os agentes encontraram um carro com perfurações na lataria e uma motocicleta caída no chão. Testemunhas disseram que a moto seria dos suspeitos do crime, mas foi abandonada na fuga.

A mulher estava dentro do carro, já morta. Um homem, de 31 anos, estava ferido aguardando socorro. Ele foi levado pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital de Emergência de Resende, onde passou por uma cirurgia. A unidade não informou o atual estado de saúde dele.



O corpo da vítima foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Três Poços, em Volta Redonda. A PM apreendeu no local do crime um carregador com cinco munições de 9mm. O caso foi registrado na 89ª Delegacia Policial de Resende mas, até o momento, ninguém foi preso.