Projeto "Música na Feira" é realizado pela Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda.Douglas Pacheco

Publicado 05/08/2022 18:59

Neste domingo (7), a população de Resende poderá se divertir mais uma vez durante as compras na Feira Livre do Parque das Águas. O projeto “Música na Feira” contará com apresentações a partir das 10h30 misturando sertanejo e charme.

Quem abre os shows é o Nando Pereira, que irá entreter o público com os sucessos. E logo em seguida, o Birinha e o Claudinho apresentam o projeto Black Charme para animar ainda mais o público presente.