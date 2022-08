Curso de Braille tem previsão de acontecer também na E.M. Bilíngue Rompendo o Silêncio, às quartas-feiras, às 19h - Carina Rocha

Publicado 04/08/2022 14:44

O Centro Municipal de Atendimento ao Educando de Resende (CEMAE) abriu as inscrições para os cursos gratuitos para a área de educação inclusiva. As 90 vagas são limitadas para cada modalidade, sendo 40 para Deficiência Intelectual, 25 para Libras e 25 para Braille. As inscrições devem ser feitas até as 22h do dia 7 de agosto. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone do CEMAE: (24)3354-3559.

As vagas para cada curso serão preenchidas seguindo critérios: 50% das vagas serão voltadas para os profissionais que atuam na rede municipal de ensino e 50% das vagas para a demanda social como: familiares de surdos e de pessoas com deficiência visual, profissionais como monitores de creche, cuidadores, professores, pedagogos, psicólogos, psicopedagogos, fonoaudiólogos e neuropsicopedagogos que atuam em Resende.