CIEP 489 Augusto de Carvalho fica na Rua Tupi Carajás, s/n, no bairro Cidade Alegria. - Carina Rocha

CIEP 489 Augusto de Carvalho fica na Rua Tupi Carajás, s/n, no bairro Cidade Alegria. Carina Rocha

Publicado 01/08/2022 19:25 | Atualizado 03/08/2022 19:34

A Prefeitura de Resende promove no dia 3 de agosto uma audiência pública para apresentar o novo plano de reestruturação do sistema de transporte coletivo do município. O encontro com a sociedade vai acontecer no novo auditório do CIEP 489 Augusto de Carvalho, às 18h. A escola fica na Rua Tupi Carajás, s/n, no bairro Cidade Alegria.

Além da sociedade civil, estão convidados o Poder Judiciário, o Ministério Público e o Poder Legislativo. A cerimônia será conduzida por um representante da Prefeitura e comporão a banca uma lista de autoridades municipais que estão envolvidas diretamente com o processo de reestruturação.

Além de ouvir sobre o planejamento e as ações já em vigor para o trânsito da cidade, os moradores também terão a oportunidade de participar ativamente do processo de concepção dos novos projetos para o transporte no município.