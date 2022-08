Arma apreendida - Divulgação

Arma apreendidaDivulgação

Publicado 01/08/2022 16:57

Um homem, de 36 anos, foi preso após ameçar a companheira com uma arma na noite de sábado (30), em Resende. O caso aconteceu no bairro Morada do Contorno.

Segundo a Polícia Militar (PM), os agentes foram acionados por conta de uma denúncia de que um homem estaria agredindo fisicamente uma mulher e a ameaçando com uma arma de fogo.

Quando chegaram no local, encontraram o suspeito saindo da casa. Ele confessou que havia discutido com a companheira. Dentro de casa, a vítima, de 25 anos, confirmou que havia sido agredida e ameaçada.

Durante buscas pela residência, os PMs encontraram uma pistola calibre 765 com número raspada e com três munições escondida debaixo do colchão. O caso foi registrado como porte ilegal de arma de fogo na 89ª DP de Resende.