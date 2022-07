Devem ser vacinados cães e gatos com mais de três meses de vida - Douglas Pacheco

Publicado 28/07/2022 19:14

O Centro de Controle de Zoonoses de Resende (CCZ), realiza no sábado (30) a Campanha de Vacinação Antirrábica na zona rural, das 9h às 15h. A ação atenderá nas seguintes localidades: no posto de saúde de Vargem Grande e em posto volante; posto de saúde da Fumaça e em posto volante; posto volante em Bagagem; posto volante em Jacuba; e posto volante em Rio Preto.

Os donos devem ser maiores de 18 anos e apresentar um documento de identidade com foto. Podem ser imunizados cães e gatos com mais de três meses de vida e que estejam com boa saúde. Os cães devem ser devidamente levados com guias e coleiras, e os mais ferozes devem usar focinheiras.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones: (24) 3360-9690/ 3381-9802.