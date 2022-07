Delegacia de Resende - Divulgação

Delegacia de ResendeDivulgação

Publicado 28/07/2022 17:26

Um homem, de 40 anos, foi morto a tiros na madrugada desta quinta-feira (28) em Resende. O crime aconteceu no bairro Surubi Novo.

Segundo a Polícia Militar (PM), quando os agentes chegaram no local, a vítima já estava morta. Foram feitas buscas pela região, mas nenhum suspeito foi encontrado.

A Polícia Civil realizou a perícia no local do crime. Depois, o corpo do homem foi levado para o Instituto Médico Legal (IML), de Três Poços, em Volta Redonda. O caso foi registrado na 89ª DP de Resende.