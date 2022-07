Feira Livre do Parque das Águas - Douglas Pacheco

Feira Livre do Parque das ÁguasDouglas Pacheco

Publicado 23/07/2022 09:00

No próximo domingo (24), a cantora Hawller Bastos se apresenta no projeto “Música na Feira”. A partir das 10h30, ela promete animar os frequentadores da Feira Livre com uma seleção de canções da MPB e de clássicos internacionais.

Além do show, os moradores podem curtir a Feira Livre do Parque das Águas, no bairro Jardim Jalisco. "O projeto divulga os trabalhos dos nossos artistas locais e incentiva a economia local com a venda dos produtos de hortaliças, laticínios e artesanato", afirmou o presidente da Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda, Thiago Zaidan.