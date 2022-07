Inscrições devem ser feitas presencialmente na Escola das Artes Maestro Vicente Aniceto Senna - Carina Rocha

Publicado 21/07/2022 19:07

A Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda de Resende está com inscrições abertas para aulas gratuitas de iniciação em música para o público infantil. As inscrições podem ser feitas de segunda à sexta, das 9h às 12h e 13h às 17h, na Escola das Artes Maestro Vicente Aniceto Senna, na Rua Luiz da Rocha Miranda, número 117, Centro Histórico.

Os horários disponíveis para iniciação em música são de segunda a sexta, entre 8h e 17h, com horários de aula previamente marcados, uma vez por semana, com duração de 50 minutos. As aulas são divididas em três faixas etárias: alunos com idade entre 5 e 8 anos, para musicalização infantil com flauta doce; alunos com idade entre 8 e 12 anos, para iniciação musical com violão, teclado e canto de coral; Além de iniciação musical para alunos acima de 12 anos, sem limite de idade, para aulas de violão, guitarra, baixo, teclado, técnica vocal e canto de coral.

Para se inscrever é preciso levar: 01 foto 3x4, cópia da identidade, CPF ou certidão de nascimento, cópia do comprovante de residência, cópia da identidade do responsável (para menores de idade). As inscrições de crianças e adolescentes só podem ser feitas pelo responsável. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato por telefone através do número (24) 3354-6971.