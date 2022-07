Material apreendido foi encontrado dentro de sacola abandonada - Divulgação

Material apreendido foi encontrado dentro de sacola abandonadaDivulgação

Publicado 27/07/2022 15:35

Uma troca de tiros entre policiais militares e criminosos assustou os moradores na noite de terça-feira (26) em Resende. O caso aconteceu na Avenida dos Trabalhadores, no bairro Jardim Beira Rio.

Segundo a Polícia Militar (PM), os agentes receberam uma denúncia de que suspeitos armados estavam no local com o objetivo de atacar as viaturas.

Quando os PMs chegaram no local foram recebidos a tiros e revidaram. Os suspeitos fugiram para uma região de mata. Ninguém ficou ferido.

Uma sacola com entorpecentes foi encontrada. Foram apreendidos pinos de cocaína, invólucros de maconha e 28 cartuchos deflagrados de calibre 9mm. O caso foi registrado na 89ª DP de Resende.