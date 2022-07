Publicado 24/07/2022 07:00

A Polícia Civil de Resende está à procura de um homem que assaltou uma cafeteria e fez quatro pessoas reféns na noite de sexta-feira (22) em Resende. O caso aconteceu no bairro Manejo.

Segundo a Polícia Militar (PM), as vítimas disseram que, assim que entrou no estabelecimento, o ladrão fechou a porta, sacou a arma e anunciou o assalto. Ele estava vestido com uma blusa marrom e usava boné e máscara para esconder o rosto.

O ladrão fez quatro pessoas reféns e as trancou no banheiro para, em seguida, roubá-las. Foram levados quatro celulares, um cordão de ouro, dois relógios e uma quantia em dinheiro.

A PM foi acionada e libertou os reféns. O crime foi registrado na 89ª Delegacia Policial de Resende, mas até o momento o suspeito não foi localizado. As imagens das câmeras de segurança vão auxiliar na identificação do assaltante.