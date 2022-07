Delegacia de Resende - Divulgação

29/07/2022

A Polícia Militar (PM) prendeu, na quinta-feira (28), um homem, de 40 anos, suspeito de assaltar na sexta-feira passada (22) uma cafeteria no bairro Manejo, em Resende. Na ocasião, ele também fez quatro pessoas reféns. Por conta da falta de flagrante, o suspeito foi liberado após prestar depoimento.

Segundo a PM, os agentes receberam uma denúncia de que o carro utilizado no roubo estava no bairro Campos Elíseos. Durante tentativa de abordagem, dois homens que estavam no carro fugiram. Já o motorista, de 40 anos, foi detido. Dentro do veículo foi encontrado um simulacro de pistola.

O homem foi levado para a 89ª Delegacia Policial de Resende. No unidade, as vítimas que foram feitas reféns na cafeteria reconheceram o suspeito como autor do crime, mas, por conta da falta de flagrante, já que o roubo aconteceu há seis dias, ele prestou depoimento e deve responder em liberdade.