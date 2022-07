Policiais apreenderam drogas, celulares, balanças de precisão, além de um revólver calibre 38 e 11 munições. - Divulgação

Publicado 29/07/2022 18:35

Dois jovens, de 20 e 21 anos, foram presos nesta sexta-feira (29) com uma carga de drogas, além de um revólver calibre 38, munições, celulares e outros itens do tráfico, em Resende. O caso aconteceu na Rua João Denegri, no bairro Paraíso.

Segundo a Polícia Militar (PM), os suspeitos foram abordados. Com o jovem de 20 anos foram arrecadados invólucros de maconha. Aos agentes, ele confessou que tinha mais entorpecentes em casa. O outro suspeito, de 21, confirmou que o material escondido também era de sua propriedade.

Na residência, os policiais apreenderam diversas drogas sendo 150 invólucros de maconha, pedras de crack, pinos de cocaína, raxixe, celulares, cadernos de anotações do tráfico, rádio comunicador, balanças de precisão, além de um revólver calibre 38 e 11 munições.

Em um dos celulares apreendidos, foi encontrado um vídeo dos suspeitos com as drogas e uma foto segurando o revólver. Os dois foram levados para a 89ª Delegacia Policial de Resende, onde foram autuados por tráfico, associação e porte ilegal de arma de fogo.