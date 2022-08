No total, a SES registrou mais de 17 mil casos de violência sexual em todo o estado - Reprodução

Publicado 03/08/2022 15:42

Uma jovem, de 22 anos, foi abusada sexualmente por um motorista na noite de terça-feira (2), em Resende. O caso aconteceu no bairro Boa Vista II. Segundo a Polícia Militar (PM), a vítima contou que foi obrigada a entrar no carro de um homem. Dentro do veículo, o motorista teria tocado nas partes íntimas da vítima.

Cerca de 10 quilômetros de distância, próxima à rodoviária, no bairro Paraíso, ela conseguiu fugir e acionar a PM. Ela foi levada para o Hospital de Emergência, onde passou por atendimento médico. Ainda abalada psicologicamente, a jovem disse que iria registrar o caso na 89ª Delegacia Policial de Resende. O suspeito ainda não foi identificado.

Vale lembrar que, segundo a Lei nº 13.718/18, praticar ato libidinoso na presença de alguém de forma não consensual, com o objetivo de “satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro” é considerado crime de importunação sexual, com pena de um a cinco anos de prisão.