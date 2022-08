Neto Colucci durante treino no Pérolas Negras, em Resende - Vinicius Valim/Pérolas Negras

Publicado 01/08/2022 17:57

Com a missão de conduzir o Pérolas Negras ao acesso inédito para a Série A2, a segunda divisão carioca, e ao bicampeonato consecutivo da Copa Rio, o time anunciou, nesta segunda-feira (1°), a volta do Neto Colucci como técnico, substituindo Mauro Fonseca.

Essa será a segunda passagem do treinador, de 47 anos, pelo clube. Ele já atuou no Pérolas em 2018. Antes de voltar, ele estava livre no mercado, desde que foi demitido do Voltaço no Campeonato Carioca. O novo contrato é válido até o fim da temporada.

O objetivo com a mudança é elevar a força do time que terminou mal a Série D do Campeonato Brasileiro, último torneio disputado esse ano. Com apenas uma vitória, cinco empates e cinco derrotas, o time ficou na lanterna do grupo 7, com apenas 8 pontos.