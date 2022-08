Homem é assassinado a tiros dentro de bar em Resende

Caso aconteceu na Avenida Coronel Mendes, no bairro Santa Isabel - Redes Sociais

Publicado 04/08/2022 14:24

Um homem, de 44 anos, foi morto a tiros na noite de quarta-feira (3) em Resende. O crime aconteceu dentro de um bar, na Avenida Coronel Mendes, no bairro Santa Isabel.



De acordo com a Polícia Militar (PM), testemunhas disseram que, ao chegar no estabelecimento, o suspeito perguntou para a vítima o seu nome e, após confirmar a identidade dela, sacou uma arma e efetuou os disparos.



Os bombeiros chegaram a ser acionados, mas a vítima morreu no local. A Polícia Civil realizou a perícia no bar. Ainda segundo a PM, no bolso da vítima, foram encontradas três cápsulas de cocaína. O corpo do homem foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Três Poços, em Volta Redonda



O crime foi registrado na 89ª Delegacia Policial de Resende. Até o momento, ninguém foi preso.

