Publicado 05/08/2022 16:19

A Secretaria Municipal de Saúde de Resende realiza neste fim de semana ações de vacinação contra covid-19 e influenza neste fim de semana. No sábado (6), as vacinas serão aplicadas em uma tenda montada no Calçadão do bairro Campos Elíseos. Já no domingo (7), as equipes estarão na Feira Livre do Parque das Águas, no bairro Jardim Jalisco. As ações acontecem das 9h às 14h.

Poderão se vacinar contra a covid pessoas a partir de 18 anos com as primeiras até a quarta dose. Já contra a gripe podem ser imunizados os moradores a partir de seis meses. Para receber qualquer uma das vacinas, os munícipes precisam apresentar um documento de identificação com CPF, cartão do SUS (se tiver) e o cartão de vacinação com registro das outras doses aplicadas.

Não é necessário ter um intervalo entre a aplicação das vacina contra a influenza e covid-19. Porém, há algumas orientações a seguir como: os pacientes que tiveram covid recentemente devem aguardar o intervalo de 30 dias para receber a vacina. E aqueles que apresentarem quadro de síndrome gripal é importante aguardar este período passar para tomar a vacina.