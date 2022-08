Ocupantes do veículo não se feriram - Divulgação/PRF

Ocupantes do veículo não se feriramDivulgação/PRF

Publicado 08/08/2022 15:46

Um motociclista, de 26 anos, ficou gravemente ferido após bater de frente com um carro no domingo (7) em Resende. O acidente aconteceu na Rodovia Sebastião Alves do Nascimento (BR-354), a Rio x Caxambu, na altura do km 17.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), testemunhas disseram que o motociclista realizava uma ultrapassagem proibida em uma curva quando colidiu com o carro, que seguia no sentido contrário.

O jovem foi levado pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital de Emergência de Resende, mas a unidade médica não informou o estado de saúde dele. Os ocupantes do carro não se feriram, segundo a PRF.