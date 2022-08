Foram apreendidos 725 pinos de cocaína, 12 invólucros de maconha, cinco celulares e 2 mil pinos vazios - Divulgação

Publicado 09/08/2022 17:08

Dois suspeitos, de 20 e 32 anos, foram presos por tráfico de drogas no domingo (7) em Resende. O caso aconteceu na Estrada da Vargem Grande, no bairro Cabral. Segundo a Polícia Militar (PM), os agentes foram verificar uma denúncia de que duas pessoas estavam traficando no local.

Quando chegaram no endereço, eles abordaram o jovem que, bastante nervoso, liberou a entrada dos policiais na casa dele. Na residência, foi encontrado o material entorpecente. O suspeito disse que estava guardando as drogas para um amigo que morava ao lado. Os PMs foram até o vizinho, de 32 anos, que confessou a versão.

Ao todo, foram apreendidos 725 pinos de cocaína, 12 invólucros de maconha, cinco celulares, 2 mil pinos vazios, um caderno de anotações do tráfico e dinheiro. Os dois foram levados para a 89ª Delegacia Policial de Resende, onde o caso foi registrado.