Publicado 09/08/2022 17:23

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Resende confirmou nesta terça-feira (9) que está investigando um caso suspeito de varíola dos macacos na cidade. O resultado do exame deve sair até o fim desta semana. Três casos foram notificados no município, sendo que dois já foram descartados. Por conta disso, o município segue um protocolo da Secretaria Estadual de Saúde sobre o uso de máscaras, principalmente para gestantes, puérperas e lactantes.

Segundo o secretário municipal de Saúde, Jayme Neto, tanto o Governo Estadual como o Ministério da Saúde recomendaram o uso do equipamento de segurança para combater o crescimento e a proliferação da doença. "Essa recomendação é ainda maior em ambientes com indivíduos potencialmente contaminados com o vírus".

Atualmente, agindo de forma preventiva, o município realiza treinamentos para os profissionais de saúde. "O município hoje é capaz de fazer o exame e detectar a doença aqui mesmo, seguindo com os cuidados até o momento direcionados pelas autoridades em saúde do país. No quadro atual, estamos nos reunindo constantemente para debater as atualizações", comentou o secretário.