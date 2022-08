Feira Livre do Parque das Águas - Douglas Pacheco

Feira Livre do Parque das ÁguasDouglas Pacheco

Publicado 12/08/2022 19:00

No tradicional “Música na Feira” neste domingo (14), os moradores poderão curtir os sucessos do pagode com o cantor Kadu Silva. A apresentação acontece a partir das 10h30 na Feira Livre do Parque das Águas.

Segundo o presidente da Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda, Thiago Zaidan, será uma forma de comemorar o Dia dos Pais. "Uma oportunidade para as famílias celebrarem esta importante data. Assim conseguimos divulgar os artistas locais e ajudar a movimentar a economia local", completou.