Colégio Estadual Olavo Bilac, no Campos Elíseos. - Jorge Trindade/PMR

Publicado 11/08/2022 20:00

A Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda de Resende promove o 1° Circuito Teatral de Resende, a partir da próxima sexta-feira (12). Ao todo são cinco peças teatrais apresentadas por grupos e artistas da cidade. O evento gratuito acontece no auditório do Colégio Estadual Olavo Bilac, nos dias 12, 13, 14, 19 e 20 de agosto.

O evento busca promover o desenvolvimento cultural, valorizar a arte teatral, fomentar a cultura local, democratizar o acesso à arte, potencializar as ações de criação, produção e formação de plateia. A abertura será na sexta-feira, às 16h, com apresentação do espetáculo infantil: “Era Uma Vez…Um Lobo”. Já no sábado (13), o público adulto poderá conferir a peça “Você Tem o Direito de Permanecer Calado”, às 19h.

No domingo (14), às 19h, a apresentação será do monólogo “Memórias Póstumas de Brás Cubas”, baseado no clássico de Machado de Assis, para o público adulto. O evento retorna na semana seguinte, com apresentações no dia 19, às 16h, com o espetáculo poético-musical: “Vinícius de Moraes… É Demais!”, e no sábado (20), às 19h, será a peça “Ta Azor”.