Quatro máquinas caça-níqueis foram apreendidas - Divulgação

Publicado 11/08/2022 16:45

A Polícia Militar (PM) apreendeu nesta quinta-feira (11) quatro máquinas caça-níqueis em Resende. Os equipamentos estavam em um box do Mercado Popular, que fica ao lado da Rodoviária Velha, na Avenida Gustavo Jardim, no Centro.

Segundo a PM, os agentes foram verificar denúncias de jogo de azar no local. Em um dos box do estabelecimento popular, os policiais encontraram quatro máquinas.

A Polícia Civil foi acionada para realizar a perícia no local. As quatro placas-mãe foram apreendidas. O restante do material foi descartado. Ninguém foi localizado no box. O caso foi registrado na 89ª DP de Resende.