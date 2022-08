Na área de música são dois cursos oferecidos: violão e musicalização infantil - Divulgação

Publicado 10/08/2022 18:49

A Casa da Cultura Macedo Miranda de Resende abriu inscrições para os cursos gratuitos de teatro e música da Escola das Artes Maestro Vicente Aniceto Senna, em parceria com a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) - Pólo de Extensão. Na área de música são dois cursos oferecidos: violão, com vagas para todas as idades, e musicalização infantil para crianças entre 5 e 8 anos.

Para o curso de teatro podem se inscrever crianças e adolescentes, com turmas para alunos de 8 a 12 anos e de 13 a 17 anos. As aulas para crianças serão ministradas terça-feira, das 9h às 10h15, e as turmas de adolescentes acontecem na sexta-feira, de 15h às 16h15.

As inscrições devem ser feitas na secretaria da Escola das Artes, que fica no térreo da Casa da Cultura Macedo Miranda, na Rua Luiz da Rocha Miranda, 117, no Centro Histórico. As inscrições das crianças e adolescentes devem ser feitas pelos pais ou responsáveis. Mais informações pelo telefone (24) 3354-6971.