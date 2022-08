89ª DP de Resende - Divulgação

89ª DP de ResendeDivulgação

Publicado 12/08/2022 17:34

Um homem, que estava foragido da Justiça por estupro foi preso na quinta-feira (11) em Resende. Ele foi encontrado em um chalé no distrito de Fumaça. O crime aconteceu em abril do ano passado, no Rio de Janeiro.

Segundo o Disque Denúncia, a vítima, uma mulher de 37 anos, procurou a polícia para contar que conheceu o homem em um aplicativo de relacionamento e os dois saíram para beber em um bar em Copacabana.

Depois disso, ela disse se lembrar apenas de ter acordado no dia seguinte com diversos ferimentos pelo corpo, na cama do autor do crime. Após a denúncia, a Polícia Civil abriu um inquérito e a Justiça expediu um mandado.

Graças a informações passadas de forma anônima ao Disque Denúncia, o acusado por encontrado. Ele foi preso e levado para a 89ª DP de Resende. O homem vai responder por estupro e exploração sexual de vulnerável. Denúncias podem ser feitas para o 0300-253-1177.